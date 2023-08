Inter | il Torino ha già trovato il sostituto di Schuurs

(Di sabato 26 agosto 2023) Se l’affare Pavard non si dovesse sbloccare in tempi brevi, l’andrebbe dritta sudelper rinforzare la difesa....

Giornata ennesima di voci e sogni sul calcio mercato ma c'è anche un Milanche potrebbe ... a chiudere il turno, lunedì, si aspetta l'a Cagliari per ribadire le grandi indicazioni del ......casa allenati da mister Palladino vogliono subito cancellare il non positivo esordio contro l'... Arbitro: Doveri di Roma Milan -A completare il quadro degli anticipi della seconda giornata ...Lukaku lo scorso anno ha percepito dall'un ingaggio da 8.5 milioni di euro, che grazie al ... mentre lo scorso anno dopo una domenica decisiva a, i Friedkin portarono Dybala direttamente ...

Inter-Torino Sky Sport

Con l'ottimismo che si sta alzando intorno alla trattativa per Benjamin Pavard, l'Inter ha bisogno di capire come gestire le dinamiche interne alla squadra, ...Ad un anno di distanza l'attaccante cileno è pronto a vestire nuovamente la maglia nerazzurra, l'argentino saluta Inzaghi e passa in Ligue 1 ...