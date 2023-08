Inter | Alexis Sanchez | “Sono maturato e voglio sempre di più | c’è tanta voglia di vincere”

(Di sabato 26 agosto 2023)ha parlato ai canali ufficiali dell’dopo il suo ritorno in nerazzurro, sottolineando la sua immutata fame di vittorie. “La mentalità èquella,più maturo efaredi più – spiega il cileno – Ritrovo un’forte e finalista di Champions, spero di raggiungere un’altra finale e magari vincerla e dianche lo Scudetto. Nel calcio è difficile, ma c’èdi.” Sul rapporto con il gruppo e in particolar modo l’attacco: “Conosco bene Lautaro, gli altri no masicuro che saremo pronti a remare tutti dalla stessa parte. Un giocatore migliora, adessoessere ...

- SANCHEZ L'ha ufficializzato l'acquisto diSanchez che ha firmato fino al 30 giugno 2024: sono 109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti con i nerazzurri, come ricorda il sito ufficiale del club ...Questa mattina, infatti, l'argentino è stato presentato ufficialmente dal Marsiglia come nuovo acquisto, mentre il cileno è tornato all'a parametro zero dopo l'esperienza in Francia....Si tratta diSanchez. Dopo '109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in nerazzurro. Il conteggio può ufficialmente ripartire: torna a vestire la maglia dell'' si legge nella nota del ...

Il neo acquisto dell'Inter, Alexis Sanchez, ha parlato ad InterTv del suo ritorno in nerazzurro, dei suoi nuovi compagni e degli obiettivi. Inter, le parole di Alexis Sanchez “L’Inter è una grande squ ..."Tutti sanno che l'Inter è una grande squadra. Lo dico sempre, nella mia carriera voglio vincere e stare in una squadra forte e l'Inter è una di quelle, io ci sono già stato e mi piacerebbe vincere ...