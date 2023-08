Infortunio Dybala | ansia Roma | l’argentino può saltare il Milan

... ma dalla mimica del giocatore, apparso non troppo sofferente, la speranza è che l'non sia troppo grave e che, oramai abituato a gestire la sua muscolatura delicata, si sia fermato ...Nel dubbio viene sostituito ad inizio secondo tempo, ma per. Altrimenti avrebbe continuato a giocare a nascondino sulla fascia sinistra. Karsdorp (6 dal 51').(5.5). Subito una ...Zalewski 6: deve uscire peralla testa, dopo una gara giocata in modo sufficiente. (dal ...6: alti e bassi in questa gara, con ottimi guizzi da una parte e minuti dove si vede poco, ...

Infortunio Dybala: il gesto che allarma la Roma e i tempi di recupero Corriere dello Sport

Non c'è pace per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma ha subito un nuovo infortunio nella sfida di oggi al Bentegodi di Verona: è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema ...L'ex juventino ha già vissuto l'ennesimo precampionato travagliato ed ora saranno gli esami delle prossime a far capire meglio le sue reali condizioni ...