Incidente tra pullman e tir sull' A4 | bilancio è di 15 feriti | gravi due minori e una donna

(Di sabato 26 agosto 2023) Lo scontro è avvenuto - intorno alle 19.30 del 25 agosto - nel tratto a tre corsie dell'autostrada, compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (Udine), in direzione Trieste: una corriera ha centrato un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura. Poco prima dell'una di questa notte il traffico sul tratto interessato è tornato regolare

Lo scontro è avvenuto - intorno alle 19.30 del 25 agosto - nel tratto a tre corsie dell'autostrada, compresoSan Giorgio di Nogaro e Latisana (Udine), in direzione Trieste: una corriera ha centrato un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura. Poco prima dell'una di questa notte il traffico ...Sono 15 le persone,cui sette minorenni, che che sono rimaste ferite nell'avvenuto nella serata di ieri, 25 agosto, sull'A4. Una corriera affollata di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro Paese

Violento scontro sull'autostrada A4 verso Trieste tra pullman e tir: diversi feriti gravi, anche dei minorenni Virgilio Notizie

Poteva essere una tragedia ma al momento, fortunatamente, non si registrano vittime. L’ incidente si è verificato sull’autostrada A4 in direzione di Trieste tra un Tir e un pullman carico di turisti ...AGI - Sono due minori e una donna i feriti più gravi nell'incidente di ieri sera sulla A4 tra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste tra un pullman di turisti ucraini e un camion frigo polacco. I ...