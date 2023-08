Incidente sull’A4 | coinvolte 50 persone | 3 sono in gravi condizioni

Leggi su 361magazine

(Di sabato 26 agosto 2023) . Coinvolti anche diversi minori estratti dalle lamiere Intorno alle 19:30 di ieri, venerdì 25 agosto, un terribileè avvenuto sull’autostrada a A4 in direzione Trieste tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. Su quel tratto, a tre corsie, un pullman adibito a servizio pubblico si è scontrato con un tir, un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura. Tre feritie dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime #25agosto 22:00 pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023 Sul pullman viaggiavano dei turisti ucraini che stavano rientrando nel loro Paese. Secondo le ultime informazioni sarebbero quattro i feriti, due di loro in ...