Incidente in Autosole | ferita coppia che viaggiava in moto

(Di sabato 26 agosto 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 16.30 per unnell’autostrada A1 direzione nord al km 353. Coinvolte un’auto ed una. Sul posto la polizia stradale, attivato il COA. Presenti automedica di Arezzo, elisoccorso Pegaso 1, ambulanza della Croce Rossa di Arezzo e ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Feriti i due occupanti della, un uomo di 34 anni ed una donna di 32 anni. L’uomo è stato trasportato da elisoccorso Pegaso 1 presso ospedale Careggi di Firenze in codice 2; la donna 32 anni trasportata dall’ambulanza della Croce Rossa in codice 2 anch’essa all’ospedale di Careggi a Firenze. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Parma, 26 agosto 2023 – Inizia con rallentamenti e code sull'A1 il sabato del fine settimana di controesodo estivo. Stamattina sull'Autosole, tra Parma e Fidenza in direzione Milano, a causa di un ...