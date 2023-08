Incendio a Forlì | fuoco nei pressi di Alea Ambiente

Leggi su ildifforme

(Di sabato 26 agosto 2023) A, più precisamente vicino alla sede diin via Golfarelli è avvenuto un, che ha provocato una nube di fumo visibile a chilometri di distanza., nube visibile a chilometri di distanza, in via Golfarelli. Nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, infatti, ilsi è L'articolo proviene da Il Difforme.