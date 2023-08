In ‘Yours Truly Tenth Anniversary Edition’ di Ariana Grande sei brani inediti ‘Live from London’

Leggi su funweek

(Di sabato 26 agosto 2023) In occasione del decimo anniversario dalla sua uscita,pubblica in digitale YoursEdition). Yoursè stato l’album di debutto dell’artista – che ad oggi vanta 1,2 miliardi di streaming su Spotify e 2 miliardi di views totali su Youtube – oltre che aver contribuito alla vittoria dicome Best New Artist agli American Music Awards del 2013. La popstar ha quindi deciso per l’occasione di regalare una sorpresa ai propri fan, pubblicando all’interno YoursEdition) Digital Deluxe seiLiveLondon: Honeymoon Avenue (LiveLondon), ...