In un mondo di cannibali (delle donne)

(Di sabato 26 agosto 2023) Qui il tema è delicato. E non perché ci sono sette disumani appena maggiorenni in più da sottoporre a percorsi terapeutici di recupero oltre che alle consuete pene detentive. No, perché purtroppo è l’ennesima constatazione che, in punto di violenza di genere, le buone norme non bastano per arginare il grave fenomeno. E non perché c’è una madre che dovrebbe essere arrestata insieme al figlio criminale che ha generato e che ha difeso arrivando a suggerirgli di buttare fango sulla giovane vittima ripetutamente abusata tanto da svenire più volte. No, perché è il solito leit motiv:che odiano le. Condito, nel caso di Palermo, da una notevole dose di arretratezza culturale e intellettiva visto che non mi risulta che se una ragazza sia “una poco di buono” sia normale abusarne. Oppure dobbiamo inorridirci dinnanzi al fatto che decine di migliaia di ...