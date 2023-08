In Colombia il Narcos è di stato

Leggi su panorama

(Di sabato 26 agosto 2023) Contro il traffico di cocaina, il presidente del Paese sudamericano Gustavo Petro non trova di meglio che assoldare come consulente, «data la sua vasta esperienza», un criminale accusato di oltre 600 omicidi. Un accordo che indigna la popolazione e ha come conseguenza quella di «riposizionare» altrove killer e sicari, aumentando in modo abnorme reati e delinquenza. Cosa sarebbe successo in Italia se, dopo gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, loavesse siglato un accordo con Cosa nostra nominando come «gestore della pace» Totò Riina? Sarebbe forse scoppiata una rivoluzione se è vero che di una presunta trattativa si parla da 30 anni, in tv e nei tribunali. Di sicuro si sarebbe dovuto dimettere l’intero governo. Lanon è però l’Italia e, soprattutto, è in America latina, continente dove ormai la narcopolitica la fa da ...