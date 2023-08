In arrivo la Superluna blu | cos’è e come cambierà le nostre vite

Leggi su dilei

(Di sabato 26 agosto 2023) Alzare gli occhi al cielo, nel mese di agosto, è molto più di un piacere. Si tratta quasi di un dovere, soprattutto per i più romantici e i superstiziosi, che vanno a caccia di stelle cadenti alle quali affidare i loro più profondi desideri. Ma questo mese, uno dei più magici e affascinanti dal punto di vista astronomico, non ha ancora smesso di stupirci perché il 31 agosto lablu porterà in scena il suo ultimo spettacolo. E la sua presenza, vi anticipiamo, influenzerà le vostre. 31 agosto 2023: arriva lablu È una data molto attesa dagli appassionati dei cieli e dell’astronomia , quella del 31 agosto. Il motivo? Il nostro satellite naturale farà la sua migliore apparizione proprio in concomitanza con la fine del mese. A chiudere il calendario degli eventi astronomici, infatti, ci sarà la ...