Imperia | il prefetto manda le autobotti per il ministro tedesco in vacanza Le aveva negate a due comuni della zona

Leggi su open.online

(Di sabato 26 agosto 2023) L’acqua non c’è e va razionata per tutti,stabilito ildi. Peccato che anche in questo caso la regola, amara, visto il gran caldo, ha una sua eccezione ed una fornitura di acqua ad hoc è stata fornita a una frazione di Dolcedo, nelle colline del Ponente Ligure, grazie all’intervento del medesimo, in virtùpresenza delSaluteKarl Lauterbach, inprivata proprio a Dolcedo. Questo borgo, situato nell’entroterra di, rappresenta uno dei luoghi più colpiti dalla grave siccità che sta affliggendo la regione del Ponente Ligure. E di caldo italiano dice di saper qualcosa lo stesso Lauterbach visto che a luglio i suoi tweetno ...