Imola | minacce a una libreria inclusiva «Un uomo è entrato leggendoci passi della Bibbia | dicendo che l’unico amore è quello tra un uomo e una donna»

. Non si fermano lealle librerie inclusive e progressiste. Dopo gli insulti alla libreria "Le Torri" a Roma e gli attacchi alla libreria "Ubik" a Castelfranco Veneto , è ora la libreria "...... e Dio punirà noi e la nostra libreria per aver diffuso un morbo nella città di, in cui a ... Noi siamo spaventate da tutta questa violenza e dallericevute. Abbiamo sporto denuncia, ma ...'Tutta la mia solidarietà alle meravigliose libraie di. Il loro presidio di cultura, di dedizione verso i piccoli, di passione per la lettura e l'... a proposito delle pesantisubite dalle ...

Imola, minacce a una libreria inclusiva. «Un uomo è entrato ... Open

La denuncia di Arianna Di Pietro e le colleghe: “Quest’uomo è entrato e ha iniziato a leggere passi della Bibbia, poi ci ha detto: ‘Pagherete le conseguenze, ...Noi siamo spaventate da tutta questa violenza e dalle minacce ricevute. Abbiamo sporto denuncia ... DI CULTURA” “Tutta la mia solidarietà alle meravigliose libraie di Imola”, dice Annalisa Corrado, ...