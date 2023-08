Il porno non è più quello di una volta ed è un problema

Leggi su agi

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Ilnon è piùdi una. A dirlo non è un nostalgico frequentatore di sale a luci rosse, ma due personaggi apparente agli antipodi: una è molto vicina al monto cattolici e l'altro è l'incontestato re del. Una è il ministro della famiglia Eugenia Roccella e l'altro è Rocco Siffredi, exdivo, ma anche imprenditore e profondo conoscitore di tutto il mondo che ruota intorno al. Perché non c'è altro modo per dirlo: il tanto stigmatizzato cinema erotico degli anni '70 che con le varie Giovannona coscialunga e le dottoresse con i colonnelli che popolavano i sogni degli adolescenti era acqua fresca in confronto acui sono esposti 24 ore su 24 in qualunque luogo bambini e ragazzini di ogni età. Nel mondo del...