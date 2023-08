Il Pd difende la Open Arms fuorilegge | selfie a bordo e spot a chi ha violato le regole

(Di sabato 26 agosto 2023) La delegazione del Pd che si fa untutta sorrisi sulla nave ong, “fermata” al porto di Marina di Carra è una dichiarazione di guerra contro il governo. Ma anche il simbolo di una disfatta per un partito “bipolare” sull’immigrazione. E’ un vizietto dimostrato anche quattro anni fa: nel 2019 una delegazione di sinistra, tra cui figuravano Matteo Orfini, Graziano Delrio e Nicola Fratoianni, salì auna nave di una Ong: la Sea Watch, ferma davanti al porto di Siracusa. Ora è il Pd toscano, capitanato dalla senatrice Ylenia Zambito ad essere salito aper portare solidarietà all’equipaggio che hale norme del governo. Va aggiunto che le violazioni ai decreti che normano i salvataggi delle navi ong erano stati tre in 48 ore. La ...

Sulle affermazioni del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida che durante il meeting a Rimini aveva dichiarato che "i poveri mangiano meglio dei ricchi", è intervenuto (in difesa) anche il ...Scoppia la polemica contro la catena di palestre McFit, dopo che la cantante Greta Squillace ha diffuso sui social la foto di un orinatoio a forma di bocca di donna, che sarebbe presente in una delle ...Torneo delicato per Matteo Berrettini , cheun quarto di finale, perso lo scorso anno ... Quest'anno, però, lo USha deciso di strafare. La partita di punta è senz'altro quella tra ...

La Russa difende Lollobrigida e invita Schlein a pranzo: «Venga a ... Open

Sulle affermazioni del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida che durante il meeting a Rimini aveva dichiarato che «i poveri mangiano meglio dei ricchi», è intervenuto (in difesa) anche il ...“Sono orgogliosa di giocare per la Repubblica Ceca, quindi voglio conquistarmi uno Slam con le mie forze – ha detto – ho abbastanza tempo per riuscire ad entrare all’Australian Open. In autunno non ...