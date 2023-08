Il nuovo “ordine mondiale” pretende l’Europa e l’Italia attive e presenti in Africa

(Di sabato 26 agosto 2023) Distratti dalle ambizioni letterarie e politiche di un generale, da specie aliene tipo granchio blu e anche da cose più serie come il caro benzina e il caro prezzi, non ci siamo accorti che il mondo ...

Il format a 11 è già un bluff E' stato facile per i due tessitori delaccordo Xi, Ji Ping e ... progetto all'del giorno, discusso ma naufragato. Così come osservano che la nuova alleanza ...Anche il professionista iscritto all', come ogni semplice cittadino, può cancellare il suo indirizzo di posta elettronica ...l'entrata in esercizio di Inad" e il trasferimento automatico nel...... presepe mediterraneo accanto a Rodi, dove la parola d'è una sola: relax. Tholos Arula è ... Georgio e Maria (astenersi appassionati di HACCP), o ilKali Strata , con terrazza e vista ...

Più Brics, meno Prigozhin: fermenti nel nuovo ordine internazionale The Watcher Post

Abbiamo dovuto fare delle scelte ma il gruppo italiano è stata la pietra più importante sulla quale si è poi poggiato tutto il resto perché hanno le fondamenta e riusciranno a trasmettere ai nuovi ...Le nuove mappe del mondo Due utili infografiche pubblicate ieri ... potrebbe fare la differenza è una moneta unica in chiave antidollaro, progetto all’ordine del giorno, discusso ma naufragato. Così ...