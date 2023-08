Il Nord Italia sferzato dal vento e dai nubrifagi Alberi caduti vicino a Milano

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - È durato pochi minuti il violento temporale accompagnato da sibili diche si è scatenato nel Milanese. Il cielo si è schiarito poco dopo ma la forza dell'eha fatto spaventare molti cittadini che hanno postato video e foto sui social ricordando i danni provocati dal fenomeno atmosferico di fine luglio. Nel frattempo si registrano i primi danni. A Buccinasco la furia delha scoperchiato un tetto che, a quanto si è appreso, era già' stato trascinato via nel corso della tempesta del 25 luglio. Da segnalare anche la sospensione della linea ferroviaria-Alessandria nel Pavese. ? Maltempo: nuova allerta per temporali e rischio idrogeologico a #. Avviate azioni preventive e sorveglianza dei fiumi Seveso e Lambro. Fino al 31/08 durante le allerte è vietato l'accesso a ...

Maltempo,colpito da tempeste di vento e acqua. Ecco dove Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore. Nel Milanese, a Buccinasco, ...I temporali che nel pomeriggio di oggi erano attesa suldel Piemonte sono stati piu' intensi e devastanti del previsto. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi, anche di grandi dimensioni, che in molti casi si sono abbattuti ...E' interessato in particolare il, ma la situazione meteo sta per cambiare anche al Centro sud e quindi in Abruzzo soprattutto nelle zone interne. Le previsioni danno i primi forti ...

L’anticiclone Nerone che per buona parte di agosto ci ha fatto vivere a temperature sopra i 35°C ora ha lasciato al “ciclone Poppea che fa e farà crollare le temperature di 10-15°C, prima al Nord ...Nel corso della giornata, come da previsioni meteo, il maltempo si è spostato verso Sud provocando temporali intensi in Piemonte e Lombardia, con ingenti danni in varie città del Nord Italia.