Il Napoli guarda in Premier League | c’è l’offerta

(Di sabato 26 agosto 2023) Ildel presidente Aurelio De Laurentiis mantiene viva la pista che porta ad un centrocampista del Tottenham. La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronta a rifarsi dopo la delusione legata al caso Veiga. Mentre l’attenzione principale è rivolta verso Amrabat, non mancano opzioni alternative sul tavolo del club partenopeo. Tra i possibili rinforzi emerge un nome che ilsegue da tempo. Ilin casa del Tottenham Secondo quanto riferito dal quotidiano II Mattino, ilha manifestato interesse Giovani Lo Celso, giovane talento argentino classe ’96 attualmente legato al Tottenham. L’intenzione del club azzurro è quella di ottenere il giocatore in prestito, ma con una particolare condizione: che il Tottenham si faccia carico del 50% del suo ...

... che è passato dalalla panchina della Nazionale. Cercando di raccontare l'uomo, oltre che ... mentre Ranocchia garantisce che 'sa riconoscere il talento e nonl'età' e Di Michele è ...tutte le partite della Serie A 2023/24 in diretta su DAZN e SKY . Il programma completo ... Ore 20:45,Sassuolo - DAZN. Lunedì 28 agosto Ore 18:30, Salernitana Udinese - DAZN. Ore 20:...Una carriera che si riassume in un'unica città, perché ae a Como non fece bene. Ma non era ... fatta di bar sport sulle provinciali, di feste patronali, di Madonne in processione che non...

De Laurentiis guarda in Premier League: c’è l’offerta Spazio Napoli

Il Napoli pensa alla strategia per Lindstrom e come scrive il Corriere dello Sport non è da escludere che si stia pensando ad una strategia per anticipare la concorrenza e chiudere l’esterno a prescin ...Saltato un piano, se ne fa uno nuovo o anche uno vecchio, scrive il Corriere dello Sport raccontando di Jesper Lindstrom dell'Eintracht ...