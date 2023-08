Il migrante killer di Modena? Toh Protezione speciale con l' aiutino del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Tre settimane prima dell'omicidio di un connazionale di cui è fortemente sospettato - ieri il giudice per le indagini preliminari ha confermato l'arresto - il nigeriano Kingsley Osayande, arrivato in Italia illegalmente nel 2017, aveva ottenuto dal tribunale di Bologna la, ossia un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile. Per il tribunale di Bologna Osayande ne aveva diritto per «la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e integrazione». L'iter giudiziario è cominciato prima dell'emanazione del “decreto Piantedosi”, in vigore da marzo, che ha eliminato l'«integrazione» dai criteri perla concessione della. Altrimenti Osayande non avrebbe potuto beneficiarne. Ieri il nigeriano è stato interrogato nel carcere Sant'Anna di ...