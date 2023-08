Il meglio della Silicon Valley ha comprato terreni in California per costruire una città utopica a zero impatto ambientale

(Di sabato 26 agosto 2023) Una, che funziona solo con energia pulita, estesa su 55 mila acri a nord. Questo il progetto, svelato dal New York Times, di un gruppo di imprenditoriche ha acquistato iper 800 milioni di dollari. Dopo settimane di speculazioni su chi ci fosse dietro la maxi compravendita ecco i nomi: la cordata è del gruppo Flannery Associates. Il progetto nasce da un’idea di Jan Sramek, ex trader 36enne di Goldman Sachs, ed è sostenuto da giganti come Michael Moritz; Reid Hoffman, il cofondatore di Linkedin; la vedova di Steve Jobs Laurene Powell; Patrick e John Collison, cofondatori di Stripe e gli imprenditori Daniel Gross e Nat Friedman.con oltre un milione di alberi Di ...

Come a dire: verranno spazzati via, letteralmente cancellati dalla facciaterra. È probabile ... Nulla didi una guerra contro un nemico comune, non importa se il pericolo sia reale o ...... ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il, l'ho bloccata attutendo il colpo ... e mentre la donna chiama i soccorsi, in strada scendono la mamma e il padrebimba. Sono in ......avanti che l'AISM ha fatto sotto la tua guida è un riflesso del tuo impegno incessante etua ... animati più che mai per portare avanti alil tuo impegno e la tua storia professionale per ...

Lollobrigida: «In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi». Lo sgomento di Schlein: «La gente fatica a fare la spesa ... Open

Pioggia, grandine molto più grande della media, raffiche di vento a velocità altissime ... abbiamo imparato nuove parole e siamo stati costretti a capire meglio la complessità dei fenomeni ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.