IL MATTINO – Napoli | vertice di calciomercato | Amrabat obiettivo di De Laurentiis e Garcia

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilvuole Sofyandella Fiorentina, il centrocampista al centro deldicon Aurelio Dee Rudi. Notizie– La vicenda che riguarda Gabri Veiga scotta ancora in casa azzurra. Ilaveva in mano il giocatore da inizio agosto, poi l’inserimento prepotente dell’Al-Ahli ha fatto saltare il banco, beffando il club partenopeo. Ora si cerca un altro centrocampista, anche perché servirebbe un rinforzo concreto alla squadra partenopea, che ha preso Cajuste, ma ha Demme e Gaetano in lista di sbarco.alIl mercato deloffre ancora spunti interessanti. Si parla sempre ...

su Amrabat Delsu Amrabat ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il, secondo cui ci sarebbe già stata una call tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Rudi Garcia, il ...... "Oggi i ragazzi sono più ignoranti" Italian film producer, owner and chairman of Italian football clubAurelio De Laurentiis attends the '130 years of Il' Italian daily newspaper ...Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell'area tecnica del, sulla trattativa per Gabri Veiga Pierpaolo Marino ha parlato a Ildel mancato arrivo di Gabri Veiga al. PAROLE - "Non immaginavo che gli sceicchi potessero andare su questo tipo di giocatore anche perché De Laurentiis si era mosso bene sotto traccia, .

Colpo Samardzic, Il Mattino: possibile scambio Napoli-Udinese CalcioNapoli24

Luigi Carandente Tartaglia, latitante da 17 mesi, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna a Castel Volturno. L’uomo, 47 ...«In questo momento voglio solo due cose: che mia figlia torni da me, perché non sopporto la sua mancanza. E poi chiedo giustizia: chi ha fatto tutto questo male paghi le sue colpe e ...