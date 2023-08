Il generale Vannacci? Retromarcia | a chi ha detto no e perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Se il Ministro della Difesa Guido Crosetto pensava che avrebbe posto un freno alla carriera delRobertodestituendolo dagli incarichi di vertice dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario, non deve aver fatto troppo i conti con i portoni che gli attacchi all'ex comandante dei parà della Folgore gli avrebbero spalancato davanti., approfittando della stitichezza del mercato editoriale in pieno agosto, col suo boom su Amazon ha già sbancato vendendo più copie, anzi, infinitamente più copie, di quanto non facciano scrittori, giornalisti e intellettuali “puri”. Da lunedì 14 a domenica 20 agosto il pamphlet diha quasi doppiato le vendite di Tre ciotole, la raccolta di racconti pubblicata da Michela Murgia poco prima della sua morte. In termini assoluti, Il mondo al ...