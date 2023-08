ROMA - La seconda giornata di Serie A è ripartita con i due anticipi delle 18:30. Colpo grosso per ildi Di Francesco , capace di superare 2 - 1 l' Atalanta . Primi tre punti della stagione anche per il Monza , spinto da un Colpani in stato di grazie: 2 - 0 all' Empoli ...Sul campo del, i Campioni d'Italia vincono 3 - 1 in rimonta: padroni di casa avanti al ... Quanto alla Juventus, la Signora3 - 0 in trasferta l'Udinese. A segno Chiesa (il migliore in ...Leggi anche Buona la prima per i Campioni d'Italia, il Napoli vince 3 - 1 aL'era di Rudi Garcia comincia con una vittoria. L'iniziale vantaggio di Harroui illude i padroni di casa. Poi ...

Il Frosinone stende l'Atalanta, 2-1. Monza, Colpani show: 2-0 all'Empoli Corriere dello Sport

"L'esordio è un disastro - scrive TMW -. A sorpresa in campo dal primo minuto, al secondo corner del Frosinone stende Baez e regala al Frosinone il rigore del vantaggio. Frenetico più che spaesato: ...L'Inter stende il Monza grazie ad una doppietta dell'argentino, ma Inzaghi vuole rinforzi: Pavard dice sì. Napoli - "Osimhen al bacio". Victor lancia Garcia a Frosinone e dichiara: "Do il cuore per ...