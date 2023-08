Il film horror spagnolo che sarà il più visto su Netflix questo weekend ha già un sequel

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 26 agosto 2023)presenta “El club de los lectores criminales”, il primo slasherdella piattaforma, il cui finale promette ungià scritto… Anche se solo in forma di romanzo, per il momento. Diretto da Carlos Alonso, “El club de los lectores criminales” ruota attorno a otto amici, appassionati di letteratura e, che fondano il loro club del libro all’università. Uno scherzo in cui il gruppo di giovani si traveste da terrificanti clown va storto e si conclude con un incidente mortale e un patto di silenzio, nel più puro stile “so cosa hai fatto l’estate scorsa”. E, proprio come neldel 1997, gli amici iniziano a ricevere minacce da uno scrittore anonimo che vuole rivelare il suo oscuro segreto. Lo stalker dice che pubblicherà sui social media un cruento ...