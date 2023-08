(Di sabato 26 agosto 2023) La2023 parte da. Potrebbe sembrare una notizia come le altre, se non fosse che la Spagna non è l’Italia e i difficili rapporti tra la Catalogna e Madrid hanno radici antiche. Anche nel ciclismo., centro dello sport Erano ben sessantuno anni che la corsa mancava da queste strade. All’epoca la camiseta era ancora gialla e gli spagnoli stavano vivendo l’inizio del “Desarrollo”, il miracolo economico che durò circa tre lustri. Stavolta è diverso: la prima tappa - una cronometro a squadre di 14,6 km – è una semplice vetrinacittà olimpica mentre domenica, nella frazione tra Mataro e, si avrà il passaggio sulla collina di quel Montjuic che sta vivendo un’inattesa seconda vita dopo le Olimpiadi del 1992. In questi mesi il promontorio, infatti, è diventato il ...

In questi giorni, mentre manca pochissimo alsui banchi , fissato per settembre, si parla moltissimo di caro libri e del costo che ...delle conseguenze a lungo termine di un accesso...Una formula complicata che rende certamentel'eventuale movimento del centravanti. La sensazione, in ogni caso, è che un fuoriclasse come Fali Ramadani non abbia poi tutte queste ......di un giocatore che abbia nelle corde la doppia cifra in fatto di gol e con la cessione dei tre attaccanti l'attacco a Favilli con il Genoa potrebbe risultare menoe favorire il...

Il difficoltoso ritorno della Vuelta a Barcellona Il Foglio

La corsa a tappa spagnola ha sempre cercato di passarci il meno possibile per la capitale catalana. E non solo per i difficili rapporti politici tra Madrid e Catalogna. C'entrano anche antichi rancori ...