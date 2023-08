Il Comitato disciplinare della FIFA ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola

Ildella Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , per 90 giorni. Dopo il 'non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto' pronunciato venerdì, ecco ...... Rubiales sarà impossibilitato a partecipare a qualsiasi attività calcistica, sia a livello nazionale che internazionale, mentre attende l'ulteriore sviluppo del procedimentoavviato nei ...... spiegando che la sospensione durerà 90 giorni, in attesa del procedimento. In Spagna ... Rafael del Amo, si è dimesso per protesta dalla guida delnazionale di calcio femminile ...

Spagna, Rubiales è sospeso. La decisione della comitato ...

Il Comitato disciplinare della FIFA, l’organizzazione che governa il calcio mondiale, ha annunciato una sospensione di 90 giorni per Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola che aveva ...Non si placano le polemiche attorno al presidente della Federcalcio spagnola. Il comitato disciplinare della Fifa ha sospeso Luis Rubiales. Per il ...