Il bacio alla giocatrice Hermoso costa il posto al presidente Rubiales | sospeso dalla Fifa

(Di sabato 26 agosto 2023) LahaLuispresidenza della federazione calcistica spagnola per aver baciato sulle labbra laspagnola della Coppa del Mondo femminile Jenni. «Abbiamo deciso oggi di sospendere provvisoriamente il signor Luisda tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale», ha dichiarato l’organo di governo del calcio mondiale...

La decisione adottata dal presidente della Commissione Disciplinare della Fifa è stata comunicata oggi a Rubiales ,Federazione spagnola eUefa. Al momento la Commissione non fornirà ...Vedi Anchecalciatrice Hermoso, Rubiales all'assemblea della Federcalcio spagnola: 'Non ho intenzione di dimettermi' Dopo l'intervento della Fifa è atteso appunto quello del governo ...Rubiales ha dichiarato ha più riprese di non volersi dimettere e ha anzi contrattaccato affermando che ilfosse consensuale . Quasi a voler scaricare eventuali responsabilitànazionale ...

La FIFA sospende Rubiales: la Commissione Disciplinare ha ufficializzato il provvedimento della durata di almeno 90 giorni per il presidente della ...Temporaneamente sospeso il numero uno della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dopo le polemiche per il bacio sulle labbra alla giocatrice della Spagna, Jenni Hermoso, durante la premiazione ai ...