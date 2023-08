(Di sabato 26 agosto 2023) L’orazione funebre con cui Vladimir Putin, celebrando il morto, ne ha rivendicato l’assassinio – Prigozhin era un «uomo di talento», ma aveva «fatto errori» che l’hanno evidentemente perduto – appartiene alle macabre liturgie di una mafia politica, in cui tutti i “punciuti”legati da promesse di sangue e di vendetta. Il che conferma come sia qualcosa di meno irrazionale dell’ipocondria a tenere Putin rinserrato nei suoi bunker iper-protetti, con un corteo di fedelissimi guardiaspalle e assaggiatori, e fa presagire presto o tardi anche per lui un incidente funesto. E per presto che sia, sarebbe comunque troppo tardi. Però, per quel che rileva alle nostre latitudini, l’ultima impresa criminale di Putin non ha svelatodi quel che da vent’anni era evidente e, in Italia evidentemente negato, sia sulle caratteristiche soggettive di questo ex ...

...sui social media è stato pubblicato sul canale YouTube del media messicano La Gaceta il 7... Verità : Secondo i dati della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), nelil Niger è ...Nato a Pukekohe (Nuova Zelanda) l'112002. La Formula 1 l'ha sfiorata qualche settimana fa ... 2° posto finale in campionato) e in Formula 2 con 4 vittorie, 10 podi e 3 giri veloci nel...Forte fisicamente e alto ben 190 cm, Simmelhack ha già esordito nella Superligaen danese neldele vanta già 6 gol e un assist in 7 presenze con la maglia della nazionale danese Under ...

Il 24 febbraio 2022 non ha cambiato nulla, gli amici del Cremlino sono sempre lì Linkiesta.it

Il problema principale del racconto italiano di questa guerra è che la totalità dei raccontanti non parla né russo né ucraino e non ha accesso a nessuna fonte in lingua originale (oltre a non avere sp ...Dal 28 agosto al 3 settembre la terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman a Orbetello (Grosseto) diventa palcoscenico per la musica jazz. (ANSA) ...