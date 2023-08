I russi avanzano verso Kharkiv | i jihadisti colpiscono ancora in Siria | gli Stati Uniti cercano il dialogo con Pechino | cos’è successo oggi nel mondo

... avanziamo in regione Zaporizhzhia In un post sui social lo stato maggiore ucraino dice che le forze ucrainenell'area di Robotyny, nella regione occidentale di Zaporizhzhia. I...Le forze ucrainenella regione di Zaporizhzhia La controffensiva dell'Ucraina dà risultati nella fase ... Proprio per questo ''l'idea di cacciare militarmente 200mila o 300mila soldati...I combattentidel 1° esercito di carri armati delle guardie del distretto militare occidentale, che svolgono compiti nella direzione di Kupyansk, hanno riferito che le truppe delle forze armate ...

Putin: "Tutti i paramilitari dovranno giurare fedeltà". Kiev: "Vittoria dietro l'angolo con gli F16" - Il cimitero dei Wagner a Nikolayevka spianato e le croci divelte - Il cimitero dei Wagner a Nikolayevka spianato e le croci divelte RaiNews

sebbene l’ordigno interno al velivolo sia una delle piste più accreditate sia dagli osservatori che dagli stessi media russi. Molti paesi Occidentali hanno cominciato ad avanzare qualche ipotesi, tra ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 549. Kiev annuncia di star avanzando nella regione di Zaporizhzhia – dove è presente la centrale nucleare – e di aver colpito la forza antiaerea russa in Crimea ...