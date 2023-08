I poveri mangiano meglio dei ricchi? Falso In Italia la prevalenza di obesità è più alta tra chi è economicamente svantaggiato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) La dichiarazione del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, secondo il quale “spesso inideiperché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo comprano qualità” crea, da un punto di vista scientifico, non pochi problemi. Innanzitutto bisogna definire di chi siano per il ministro i “”, i “” e cosa possa rappresentare per lui un prodotto di “qualità”. In dubiis, ci limiteremo a sottolineare che secondo uno studio apparso sull’ultimo numero del “Bollettino epidemiologico nazionale” dell’Istituto Superiore di Sanità a prima firma di Maria Masocco del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, in“le prevalenze di ...