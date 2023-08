(Di sabato 26 agosto 2023) L’INTERVISTA. l gruppo lunedì al Bum Bum Festival. Beppe Carletti: «A Bergamo è come tornare a casa. All’inizio del concerto la canzone scritta per noi da Ligabue che racconta la nostra storia».

I Nomadi: a Trescore la festa per i nostri 60 anni in musica L'Eco di Bergamo

L’INTERVISTA. l gruppo lunedì al Bum Bum Festival. Beppe Carletti: «A Bergamo è come tornare a casa. All’inizio del concerto la canzone scritta per noi da Ligabue che racconta la nostra storia».Trescore Balneario. Dal 1993 ... Lunedì 28 agosto, un’altra esclusiva estiva con i Nomadi che tornano dai calorosissimi fan bergamaschi con il tour dei 60 anni. Per loro un nuovo album (Cartoline da ...