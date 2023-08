Hockey prato | Europei 2023 | l’Italia femminile chiude all’ottavo posto con l’Irlanda finisce 1-1

(Di sabato 26 agosto 2023)disuconquista l’ottava piazza finale ai Campionati, rassegna in scena in Germania, nello specifico in quel di Mönchengladbach. Le azzurre infatti, dopo aver pareggiato contro la Scozia non è andata oltre l’1-1 anche contro(N.13 del ranking),ndo dunque la sua corsa nella Pool C con due punti. Il match, teoricamente pianificato nella giornata di ieri ma svolto solo questa mattina a causa del meteo, è stato sbloccato proprio delle nostre ragazze che, sugli sviluppi di un corner corto, sono passate in vanteggio grazie alla firma di Sofia Laurito timbrata al minuto 35?. La riposta delle avversarie è arrivata dopo appena dieci minuti di orologio quando, al 46?, Di Carroll ha trovato su azione ...

Nazionali veterane, da tutte le parti del mondo, innamorate dell'su. Organizzazione impeccabile negli impianti braidesi, dedicati ad Augusto Lorenzoni e Giuseppe Palmieri, grazie ad un ...Ennesima sconfitta per la Nazionale italiana femminile disu, che deve arrendersi all 'Olanda campione uscite, brava ad imporsi con un netto 5 - 0. Dopo un primo quarto di studio concluso sullo 0 - 0, le orange alzano il ritmo indirizzando ...Genova. Sono stati redatti dalla FIH i gironi dei campionati italiani a squadre die diindoor, per la stagione 2023/2024.

Hockey prato, Europei 2023: la pioggia rimanda il match dell'Italia a domani OA Sport

Italia-Irlanda, seconda partita valida per la Pool C dei Campionati Europei 2023 di hockey su prato femminile inizialmente prevista per oggi, è stata spostata a domani, sabato 26 agosto, alle ore 10:0 ...Ve ne avevamo parlato ad inizio mese (CLICCA QUI) della straordinaria portata dell’International Hockey Master Festival (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO), in corso di svolgimento a Bra fino a domenica 27 ...