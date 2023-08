Guo Haiyang selezionato per l’Accademia della Scala di Milano | ha debuttato in Umbria

(Di sabato 26 agosto 2023) È stato allievo del maestro Gianluca Terranova È notizia di questi giorni che Guo, il tenore allievo cinese del maestro Gianluca Terranova per un anno e mezzo, dopo il master e i concerti in Umbria – ha cantato a Panicale, Orvieto e CittàPieve in Lezioni di canto Show e IOT (Italia Opera Talent) –, l’anno scorso, è statodaldi, un traguardo ambito da molti ma difficilissimo raggiungere. Guoha vinto la selezione a IOT Live Orvieto, nell’agosto 2022. Con grande soddisfazione infatti, l’Umbria incontra l’eccellenzacultura nell’opera lirica, grazie al maestro Terranova che ha una scuola di canto seguitissima in tutto il ...

