Guerra Ucraina | Russia | “Distrutto drone d’assalto vicino Mosca”

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Laafferma di aver "und'assalto ucraino". "Intorno alle 3 ora locale del 26 agosto è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico contro strutture ae nella regione con l'utilizzo di un", ha fatto sapere il ministero della Difesa russo secondo quanto riporta l'agenzia Tass. Ilè stato abbattuto "dalle forze della difesa aerea sul distretto di Istra", precisano da. Anche il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, ha riferito via Telegram di un "nel distretto di Istra, mentre si dirigeva verso", aggiungendo che "dalle prime informazioni non ...

Il ministero della Difesa russo: "Abbattuto dalle forze della difesa aerea sul distretto di Istra" La Russia afferma di aver "distrutto un drone d'assalto ucraino" vicino a Mosca. "Intorno alle 3 ora ...Sullo schianto aereo di Prigozhin: "Le élite non tollerano alcuna ...Putin obbliga i membri Wagner a giurargli fedeltà. Gli Usa: "Gli ucraini hanno sfondato la prima linea russa a ...

Guerra Ucraina-Russia, controffensiva Kiev sfonda a sud: ultime news 25 agosto Adnkronos

Ad oggi nessuno sa dire con precisione quanti siano i ragazzi deportati in Russia, senza il consenso dei genitori ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 549. Secondo l'intelligence militare di Kiev, la Russia non ha sospeso la mobilitazione e sta valutando possibilità di arruolare altre 450mila persone. Gli Usa ...