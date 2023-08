Griglia di partenza F1 | GP Olanda 2023 | Verstappen in pole | Sainz 6° | Leclerc in quinta fila

(Di sabato 26 agosto 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato nel corso di una sessione in cui il meteo ha ricoperto un ruolo importante: la pioggia ha tenuto compagnia fin dalle prima battute: nelle prime due sessioni si è girato su gomme intermedie, poi la pista si è asciugata e sono state montate le gomme morbide per il decisivo Q3, durante il quale c’è stata una lunga bandiera rossa a causa dell’incidente di Sargeant. Maxha conquistato laposition del GP d’. Il Campione del Mondo ha primeggiato di fronte al proprio ...

I risultati delle qualifiche e delladidel Gran Premio d'Olanda. Q1 - Le condizioni di pista sono complicate, con tratti illuminati dal sole e altri coperti da molta acqua. In difficoltà la Ferrari, con Leclerc che ...... ore 15.00 F1 GP OLANDA 2023, ORDINE DI ARRIVO Tabella in arrivo domenica dopo le 16.30 In corsivo l'autore del giro più veloce F1 GP OLANDA 2023,DITabella in arrivo sabato dopo le ...A partire dalle 15:00 inizieremo il commento del Q1, seguiranno poi il Q2 e alla fine il Q3 che stabilirà i dieci migliori che si aggiudicheranno le prime file delladidella gara, ...

Griglia di partenza F1, GP Olanda 2023: risultati e classifica qualifiche OA Sport

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d'Olanda, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole positio ...Il tecnico Walter Novellino ha parlato a Milannews soffermandosi sulla griglia di partenza del campionato e sulle favorite per lo Scudetto: "Vedo il Milan favorito insieme all’Inter. Poi mi sembra che ...