Griglia di partenza F1 | GP Olanda 2023 | pole Verstappen | Sainz in terza fila | Leclerc in quinta!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domani. Lo spettacolo non è mancato nel corso di una sessione in cui il meteo ha ricoperto un ruolo importante: la pioggia ha tenuto compagnia fin dalle prima battute: nelle prime due sessioni si è girato su gomme intermedie, poi la pista si è asciugata e sono state montate le gomme morbide per il decisivo Q3, durante il quale c’è stata una lunga bandiera rossa a causa dell’incidente di Sargeant. Maxha conquistato laposition del GP d’. Il Campione del Mondo ha primeggiato di fronte al proprio ...