Grande Milan | piccola Roma | due su due per i rossoneri | anche l’Hellas a punteggio pieno

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Si sono concluse altre due partite della 2ª giornata del campionato di Serie A. Ilsi conferma sempre piùed una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Dopo il successo in trasferta contro il Bologna, la squadra di Stefano Pioli si è confermataa San Siro e contro una squadra competitiva come il Torino. Infortunio per Sanabria, al suo posto entra Pellegri. Il Torino accusa il colpo e ilpassa in vantaggio: Pulisic non può sbagliare. La reazione dei granata è immediata ed è Schuurs a ristabilire la parità. Il finale di primo tempo è devastante per la squadra di Pioli che trova altri due gol con Giroud su calcio di rigore e Theo Hernandez. Nella ripresa è ancora Giroud a siglare il definitivo 4-1. Ilvola a 6, il Torino fermo a 1. Nell’altra sfida tonfo in trasferta ...