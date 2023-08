GP Olanda | Qualifiche F1 | Verstappen in pole a casa sua

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo aver assistito alle prime tre prove libere di questo weekend nella terra dei tulipani, la Formula 1 ha mandato in pista ledel GPche sono terminate proprio pochi minuti fa. Una sessione davvero molto importante, la regina delle prove cronometrate, che ha eletto come di consueto il pilota che scatterà davanti a tutti con la sua vettura. Laposition a Zandvoort è stata colta da Maxdi Red Bull che ha fatto impazzire di gioia il pubblicolingo che ha accolto con un boato incredibile il primo posto dell’idolo e connazionale. Secondo posto per Lando Norris su McLaren, mentre al terzo posto c’è uno straordinario Alexander Albon di Williams. Male le due Ferrari con Carlos Sainz che ha staccato il sesto posto, mentre Charles Leclerc il nono dopo essere terminato ...

