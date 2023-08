Gp Olanda | pole position di Verstappen in Olanda | sesto Sainz

Sarà lui il favorito numero uno già a cominciare dalla caccia allaposition per il Gran Premio d'che segna la ripresa del Mondiale di F1 2023 dopo la sosta estiva. Qualifiche Gp, i ...A Zandvoort laposition è di Max Verstappen . Suo il miglior tempo al termine delle qualifiche del GP d', una sessione che ha permesso solamente nel Q3 l'utilizzo delle gomme da asciutto. In seconda ...Max Verstappen su Red Bull ha conquistato laposition nel Gp d'di Formula 1. L'olandese, che ha fatto segnare il tempo di 1'10''576, avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris con la McLaren. In seconda partiranno George Russell ...

LIVE F1 Olanda: super pole di Verstappen! Poi Norris e Russell. Ferrari, Sainz 6° e Leclerc sbatte La Gazzetta dello Sport

