GP Explorer 2 | biglietti | programma | squadre | piloti | informazioni pratiche sull’evento

(Di sabato 26 agosto 2023) I fan delle stelle della creazione di contenuti e dello sport automobilistico si incontreranno ancora una volta sabato 9 settembre sul circuito Bugatti di 4,185 km a Le Mans (Sarthe). Quel giorno verrà organizzato il GP2. Un’intera giornata di festeggiamenti per gli spettatori. La gara inizierà alle 18.30, con 15 giri che speriamo siano combattuti come l’anno scorso, soprattutto per la vittoria. Ma non sarà l’unica emozione per gli spettatori, tutt’altro. Tutto inizia alle 8.30, con l’arrivo dei. Seguiranno le prove libere dalle 9.00, poi il giro dei box dalle 12.05, prima di uno spettacolo a sorpresa in pista alle 13.30 e di nuovo alle 16.00, intervallato dalle qualifiche alle 14.00. La sfilata deiavrà luogo alle 16.30, seguita dalla partenza in griglia alle 17.25. Ci sarà anche un podio in pista ...