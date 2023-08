Governo | Misiani | ' fatto più di tutti per povertà? Lollobrigida conti fino a 10 prima di parlare'

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Secondo il ministro, ormai campione indiscusso di umorismo nero, 'nessuno hapiù del nostroper i poveri'. Beh, di sicuro ilMeloni di poveri si è occupato parecchio: ha tagliato del 25% i fondi pubblici contro la, ha tolto il reddito di cittadinanza a 159 mila famiglie dalla sera alla mattina con un SMS (a breve la replica, per altre 32 mila),nua ad opporsi con ogni mezzo all'introduzione del salario minimo. Contarea dieci,di, è sempre utile. Per qualche ministro, è assolutamente necessario". Così Antoniodella segreteria Pd su twitter.

... tra cui Piercamillo Davigo (ex pm), Carlo Fidanza (FdI), Antonio(PD), Marco Rizzo (PC), ... i livelli di gradimento dei ministri delMeloni, dei sindaci e dei governatori. Ad animare i ...Dice il dem Antonio: "Ile la maggioranza finora hanno buttato la palla in tribuna.Il Pd, attraverso Antonio, lascia le porte aperte, ma avverte anche che "se qualcuno si ...legge in Aula alla Camera e raccolta firme a quota trecentomila - ha lanciato la sua sfida al...

Ultimo'ora: Governo: Misiani, 'fatto più di tutti per povertà ... La Svolta

Beh, di sicuro il governo Meloni di poveri si è occupato parecchio ... Per qualche ministro, è assolutamente necessario”. Così Antonio Misiani della segreteria Pd su twitter.Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Più Europa e Alleanza Verdi e Sinistra preparano allo scontro con la maggioranza sui temi caldi della manovra ...