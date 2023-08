Governo | Mazzetti Fi | ‘spesa improduttiva è freno | aprire a mercato per rivoluzione liberale’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La spesa pubblica, che si annida spesso in carrozzoni pubblici o para-pubblici, è il primo grandeallo sviluppo dell’economia del Paese. In una fase complessa per le finanze pubbliche e per l’economia in generale è un segmento su cui intervenire: bisogna liberare nuove risorse e utilizzare queste per alleggerire il carico fiscale sui corpi produttivi”. A dirlo Erica, deputata di Forza Italia già intervenuta pubblicamente più volte sul tema. “è opportuno studiare un programma di tagli alla spesa inutile ‘ spiega‘ ma anche rilanciare le liberalizzazioni, soprattutto in alcuni settori e servizi, come quello dei rifiuti, la cui gestione affidata ai comuni si è dimostrata insufficiente, ma anche i settori della formazione e del lavoro. Il tutto per una ...