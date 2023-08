Governo | Furfaro | ' scandaloso quello che ha fatto a persone più fragili'

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Lollobrigida ha ragione, nessuno più di loro haper i poveri. Hanno cancellato il reddito di cittadinanza mandando milioni dialla fame con un sms, definanziato il fondo affitti econtro la morosità incolpevole relegando su una strada circa 800mila famiglie, hanno dato - a pochissimi - una card di pochi euro dove ciò che puoi mangiare o non puoi mangiare lo decide il gran consiglio di Atreju". Così Marco, responsabile Iniziative politiche, Welfare e Contrasto alle diseguaglianze nella segreteria nazionale del Partito Democratico. "Il tutto condito dalla feroce cattiveria della presa in giro, dalla strafottenza con cui i privilegiati trattano i poveri: 'non vi lamentate, che mangiate meglio di noi'. E per chi non mangia, si accontenti di respirare l'aria della ...

Non che ci sia un comunicato stampa inviato alle agenzie e manco una battuta di Marco, che ... non ci sarà nessun esponente della maggioranza, né tanto meno del, neanche sui grandi ...... non essendo più al, evidentemente gli manca molto. Non trova pace, anche se ormai sono passati dieci mesi. Ricordiamo a Marcoe al suo partito che, se fosse stato per loro, i fondi ...Dopo un anno di, e dopo aver lucrato per anni dall'opposizione, la destra e i parlamentari ... Lo dichiara Marco, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico.

Ultimo'ora: Governo: Furfaro, 'scandaloso quello che ha fatto a ... La Svolta

Così Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche ... E per chi non mangia, si accontenti di respirare l'aria della Nazione. Una vergogna". "Si può governare da destra o da sinistra, ma prendere ...Il parlamentare di Fdi aveva espresso il dubbio che "qualche sindaco protestasse per aiutare coop amiche". La replica del braccio destro di Schlein: "Parole assurde. Pensi alla loro incapacità di gest ...