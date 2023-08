Governo | Ferrante Fi | ' da Tajani interessanti proposte su liberalizzazioni'

(Di sabato 26 agosto 2023) 'Oggi il nostro segretario nazionale Antonio, in un'intervista al quotidiano La Stampa, sottopone al dibattito pubblicodi liberalizzazione di taluni settori del nostro sistema economico. A fronte di servizi, come il trasporto locale o la ...

È quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit, TullioTullio, responsabile delle iscrizioni, snocciola dati "esaltanti". "Peraltro - ricorda il ... senatori, europarlamentari e membri diin quota FI". La marcia di avvicinamento al B - day,...... l'amministrazione Ospedaliera da me presieduta indicò la contradacome "zona bianca" per ... Non avevo pensato che a presiedere questo incontro in rappresentanza delpotesse essere il ...

Governo: Ferrante (Fi), 'da Tajani interessanti proposte su ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Oggi il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, in un’intervista al quotidiano La Stampa, sottopone al dibattito pubblico interessanti proposte di liberalizzazione di ...Rinnovo la mia solidarietà alle forze armate per il discredito subito da personaggi alla disperata ricerca di visibilità”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di ...