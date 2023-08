Gosens in gol alla prima con l’Union Berlino dopo appena 180 secondi VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 agosto 2023) Robinci ha messo meno di 3 minuti per mettere a segno la suarete in Bundesliga. Contro il Darmdstadt. Il tedesco ex Inter ha recuperato un pallone vagante ridosso dell’area avversaria, lo ha poi sistemato sul sinistro scartando un avversario e ha piazzato il pallonedestra del portiere, nell’angolino basso. Un tiro imparabile e un’azione che ha messo in luce le qualità dell’esterno. 180da titolare e #ha già sbloccato il conto conpic.twitter.com/QlNRJEaI5k — Giorgio Dusi (@Gio Dusi) August 26, 2023 Non solo corsa, tempismo e cross, ma anche lucidità, dribbling e tiro. Tutti elementi che durante l’esperienza all’Inter sono mancati.con la maglia ...