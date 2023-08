Gosens dopo l’Inter timbra subito il cartellino | primo gol in Germania

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) Quattro minuti sono bastati a Robinnella gara tra Union Berlino e Darmstadt – in corso in questo momento – per trovare il suogol in Bundesligaaver lasciatoGOL – Al quarto minuto della sfida tra Darmstadt e Union Berlino, Robinha avuto la gioia delgol in Bundesliga. Proprio con la maglia dei berlinesi,essere arrivato dal. Decisamente un buon inizio per l’esterno sinistro ex nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati