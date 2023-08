Golf | D+D Real Czech Masters | Francesco Molinari 14° al termine del 3°giro

(Di sabato 26 agosto 2023) Continua la buona prova di, impegnato nel terzo giro del D+Din quel di Praga. Il torinese è 14esimo con uno score di 205 (-11) ed è distante ad oggi colpi dalla vetta occupata ora dal finlandese Sami Valimaki e dall’inglese Matt Wallace, entrambi leader con 200 (-16). In top-20 anche l’altro, Edoardo, ventesimo con 206 (-10). Dietro di loro c’è Renato Paratore, ventresimo con 207 (-9). SportFace.

È il finlandese Sami Valimaki a guardare tutti dall'altro dopo la prima giornata del D+D Real Czech Masters 2023 , appuntamento del DP World Tour di. L'atleta scandinavo ha infatti brillato nel giro d'apertura, portandosi al comando con - 9 (63). Alle sue spalle, a - 7, un folto gruppo di inseguitori formato da Hisatsune, Schmitt, Bjork, ...... pure se per arrivare a MacIntyre avrebbero bisogno di una doppia prodezza, ossia uscire bene dall'AlbatrossResort e poi puntare tutto sull'Omega European Masters (Crans Montana, Svizzera, 31 ...Francesco Molinari , Edoardo Molinari e Renato Paratore saranno in campo nel D+D Real Czech Masters che si terrà dal 24 al 27 agosto. Il torneo riveste un importante ruolo in vista della Ryder Cup ...

Golf, Valimaki e Wallace appaiati al comando del D+D Real Czech Masters ad un round dal termine. Risale Francesco Molinari OA Sport

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nell'appuntamento di questo fine settimana. Siamo giunti ad un round dalla conclusione del D+D Real Czech Masters (montepremi 2 milioni di dol ...Nel terzo round come nel secondo. Ancora una buona prova a Praga per Francesco Molinari che, dopo le 47 del secondo giro ha recuperato altre 11 posizioni nel D+D Real Czech Masters. (ANSA) ...