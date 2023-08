Gli scugnizzi per sempre trionfano anche in tv Grandi ascolti per l’impresa della Juve Caserta

Borbonico e cosmopolita, miracoloso prodotto di fusione di orgoglio sudista e classe internazionale, lo scudetto di Caserta solcò come una cometa i cieli di un basket italiano trapuntato per storia e ......per sempre è stata vista da 310.000 spettatori con uno schare del 2,6%. Chicago PD in onda su Italia 1 è stata vista da 1.112.000 spettatori, lo share è dell'8,1% Da Rai 3 a La7,...Quando arriva a Napoli - prosegue l'assocalciatori - ,basta scendere in campo con quella ... "Seppur nato in un altro continente, Victor Osimhen è uno di loro, uno di quegli "" che secondo ...

Gli scugnizzi del basket: l’epopea di Caserta in una docu-serie Rai la Repubblica

di GIANCLAUDIO DE ZOTTISCaserta - La docufiction e/o documentario che in questi giorni stanno trasmettendo sulla JuveCaserta, i tempi d'oro del basket a Caserta, su Rai due, sta raccogliendo parecchi ...La presentatrice televisiva Antonella Clerici ha condiviso il suo entusiasmo su Twitter, scrivendo: "Rivedere la Juvecaserta, gli anni belli del basket, il Palamaggiò, Oscar, Nando Gentile, una ...