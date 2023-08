Gli italiani non vanno in vacanza | ormai un lusso solo per la politica

(Di sabato 26 agosto 2023)? No grazie. Anche se “L’ozio è il padre di tutti i vizi” pare essere una formula destinata al pensionamento, soppiantata da un rinnovato slancio verso il tempo libero più o meno dedicato ad attività che impegnano corpo e psiche. D’altronde, già gli antichi greci avevano tentato di portarci sulla retta via, indicando con la parola ????? (schol?) il tempo libero da dedicare allo studio finalizzato ad accrescere la conoscenza o la contemplazione intima. Per capire che più di qualcosa ci è sfuggito di mano basta scrollare una qualsiasi bacheca Facebook agostana. Altrettanto cristallino, però, appare il tentativo – razionale quanto basta – dellacontemporanea di comunicare la propria dimensione privata, vacanziera. Come se rivendicare il diritto a giorni liberi, felici e spensierati sia diventato, di colpo, un valore da ostentare. La ...

Non è vero che i poveri mangiano meglio. Il rapporto Censis - Coldiretti dello scorso novembre mostraeffetti dell'inflazione sul carrello della spesa: il 37% degliha ridotto la qualità del cibo acquistato. La percentuale si divarica se guardiamo ai redditi bassi (46%) rispetto a quelli ...A volte anche in alternativa all' Inno di Mameli : il Canto deglicomposto all'epoca della ... C'è quasi un prima Ciampi in cuiatleti azzurri soprattutto lo ascoltavano, e un dopo in cui ...E quindi Lollobrigida (Francesco, no Gina) dice chepoveri mangiano meglio, perché vanno dal contadino a farsi dare i prodotti freschi. Il che, visto che (per fortuna) siamo un paese di ...

Vannacci torna ad attaccare Egonu: «Gli italiani bianchi da 8 mila anni» Corriere della Sera

Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.Gli Skiantos, formazione di rottura italiana che ha inventato il 'rock demenziale', suoneranno stasera in Piazza Dante a Monteriggioni. Un'occasione imperdibile per rivivere la storia della musica ...