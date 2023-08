(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Sperimentati con successo micro-in grado di decifrare le parole di persone con problemi di linguaggio su uno schermo del computer. È quanto descritto in un articolo appena apparso su Nature da ricercatori della Stantford University. Sulla prestigiosa rivista, viene raccontata la storia di Pat Bennett paziente volontaria che ha acconsentito a farsi impiantare un gruppo di sensori delle dimensioni di un'aspirina nel suo cervello, per risolvere una condizione che l'ha frustrata per anni: la perdita della capacità di parlare in modo comprensibile. La storia di Pat Bennett I dispositivi trasmettono segnali da alcune regioni del cervello legate al linguaggio a un software all'avanguardia che decodifica l'attività cerebrale di Bennett e la converte in testo visualizzato su uno schermo del computer. Bennett, ora 68enne, è una ex ...

...difotovoltaici in assetto di autoconsumo anche per contribuire al rinnovamento... Una sola banca non basta più. App e canali digitali conquistano i più giovani Sono in moltiitaliani ...Si tratta di un primo passo importante per l'esportazione versoStati Uniti delle carni fresche e di tutti quei prodotti frutto della lavorazione delle carni suine inspecificamente ...... ma in gran parte anche dai tradizionalitermici, quali caldaie, stufe a biomassa e altro. ... " Dopo il caro bollette, il caro mutui eeffetti dell'inflazione " sottolinea Giorgio Felici , ...

Gli impianti cerebrali che possono aiutare i malati di Sla AGI - Agenzia Italia

La storia di Pat Bennett che ha acconsentito a farsi impiantare un gruppo di sensori delle dimensioni di un'aspirina per risolvere una condizione che l'ha frustrata per anni ...La provincia di Macerata registra un valore medio decisamente più alto di quello nazionale. Incentivi e superbonus favoriscono la corsa di famiglie e imprese a questa soluzione per abbattere le spese.